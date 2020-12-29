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TFF ile Digiturk arasında 2020/21 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.12.2020 17:20 | Son Güncelleme

TFF'den açıklama: TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

TFF ile Digiturk arasında 2020/21 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibarıyla hesaplarına yatırılacaktır." denildi.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
aptalsiniz, verin acun medyaya, türk halkı uygun fiyatlı izlesin. türk şirketi kazansın.
Gün aşırı birşeyler imzalayıp duruyo bunlarda sonrada teşekkür edip duruyorlar.
tff başkanı tehcillilerden üçkagıt mayalarında var
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