TFF ile Digiturk arasında 2020/21 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibarıyla hesaplarına yatırılacaktır." denildi.



