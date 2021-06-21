TFF, Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için taziye mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaelispor'un eski başkanlarından Hüseyin Üzülmez için başsağlığı mesajı paylaştı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kocaelispor'un önceki dönem başkanı Hüseyin Üzülmez'in bir süredir mücadele ettiği amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Hüseyin Üzülmez'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

