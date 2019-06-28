Türk futbolunda devrim! Yürürlüğe girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yayımladı. Buna göre kulüpler, kendileri için belirlenen harcama limitlerini aştıkları takdirde çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak.
Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.
Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.
Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek.
TRANSFER YASAĞI VE KADRO SINIRLAMASI CEZASI GELİYOR
TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.
İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek.
Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:
Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
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