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TFF lisanslı kulüp sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:14 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Lisans Kurulu, eksiklerini gideren kulüplerin lisansını verdi ve böylelikle lisanslı kulüp sayısı 35'e yükseldi.

TFF lisanslı kulüp sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ulusal kulüp lisans sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin yaptıkları başvuruları sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre incelendi.

İlk değerlendirmeler sonunda kulüp lisans kurulu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Akhisarspor ve Spor Toto 1. Lig'den Çaykur Rizespor ve İstanbulspor UEFA Lisansı, Spor Toto 1. Lig'den Gazişehir Gaziantep, TFF 2. Lig'den Kırklarelispor, Menemen Belediyespor, Karagümrük, Sancaktepe Belediyespor ve Tuzlaspor'a ulusal lisans vermişti.

Kurul, bu toplantıda kulüp lisans ve finansal fair play talimatının ilgili maddesi uyarınca ulusal kulüp lisansı ile ilgili diğer kulüplere de eksiklerini tamamlamaları için 30 günlük ek süre tanıdı.

Belirlenen süre içinde eksiklerini tamamlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Spor Toto 1. Lig'den Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, Hacettepe, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Keçiörengücü, Konya Anadolu Selçukluspor, Pendikspor ve Sarıyer ulusal lisanslarını aldı.

Aynı toplantıda kalan kulüplerin eksiklerini gidermesi için kulüp lisans ve finansal fair play talimatının 25/1. maddesinde düzenlenen kriter ihlallerine uygulanacak yaptırımların belirlendiği Talimatın Ek.XII tablosu ilgili maddeleri uyarınca, para cezası ve ikinci bir 30 günlük ek süre verdi.

Böylelikle, 2018-2019 sezonu için lisans alan kulüp sayısı 35'e yükselmiş oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu tff

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