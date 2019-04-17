TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri açıldı

Tesisi eski başkan Yıldırım Demirören ile geçen sene yenilemeye karar verdiklerini belirten Güreli, "Gerekli tüm izinleri alıp, tesisi 6-7 ay gibi kısa bir sürede modern bir hale getirdik. Türk futboluna yakışır bir tesis daha kazandırdık. TFF yönetimi olarak MHK ve bağımsız yargı kurullarının düzeni ile bizim bir bağımız yok. Bağımız olmadığı gibi tüm kurulların bağımsız çalışmaları güvencemizdir." diye konuştu.

Tesisin açılış törenine TFF Başkanı Hüsnü Güreli, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve federasyon ile kulüp yetkilileri katıldı.

Hüsnü Güreli, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Şenes Erzik, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkür ettiğini de ifade etti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de TFF Yönetim Kurulu olarak 7 sene Türk futbolunun düzelmesi ve marka değerinin artması için çalıştıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Riva'yı örnek gösterebiliriz, dünyanın en güzel tesisi. Bugün burada yapılan tesis yine Avrupa'da en önemli tesislerden birisi. Devam da edeceğine inanıyorum. Tesisinin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ediyorum."

MHK Başkanı Sabri Çelik ise tesisi hakemlere kazandırdıkları için TFF'ye teşekkür etti.

Doğal güzelliği ve fiziksel şartları açısından tesisin MHK'ye olumlu yansıyacağını vurgulayan Çelik, "Mental ve fiziksel hazırlığımızı en üst düzeye çıkaracağız. UEFA ve paydaşlarımız ile de burada eğitim yapacağımız için ayrıca mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.