TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri açıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beylerbeyi Tesisleri açıldı.
Tesisin açılış törenine TFF Başkanı Hüsnü Güreli, eski TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve federasyon ile kulüp yetkilileri katıldı.
Tesiste, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Temsilciler Kurulu ve Etik Kurulu yer alıyor.
Açılışta açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Hüsnü Güreli, uzun yıllar Beylerbeyi Tesisi'nin geleceğin yıldızlarına hizmet verdiğini söyledi.
Tesisi eski başkan Yıldırım Demirören ile geçen sene yenilemeye karar verdiklerini belirten Güreli, "Gerekli tüm izinleri alıp, tesisi 6-7 ay gibi kısa bir sürede modern bir hale getirdik. Türk futboluna yakışır bir tesis daha kazandırdık. TFF yönetimi olarak MHK ve bağımsız yargı kurullarının düzeni ile bizim bir bağımız yok. Bağımız olmadığı gibi tüm kurulların bağımsız çalışmaları güvencemizdir." diye konuştu.
Hüsnü Güreli, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Şenes Erzik, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir ve Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkür ettiğini de ifade etti.
Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören de TFF Yönetim Kurulu olarak 7 sene Türk futbolunun düzelmesi ve marka değerinin artması için çalıştıklarını dile getirerek, şunları aktardı:
"Riva'yı örnek gösterebiliriz, dünyanın en güzel tesisi. Bugün burada yapılan tesis yine Avrupa'da en önemli tesislerden birisi. Devam da edeceğine inanıyorum. Tesisinin yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ediyorum."
MHK Başkanı Sabri Çelik ise tesisi hakemlere kazandırdıkları için TFF'ye teşekkür etti.
Doğal güzelliği ve fiziksel şartları açısından tesisin MHK'ye olumlu yansıyacağını vurgulayan Çelik, "Mental ve fiziksel hazırlığımızı en üst düzeye çıkaracağız. UEFA ve paydaşlarımız ile de burada eğitim yapacağımız için ayrıca mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
"BİZ BAĞIMSIZDIK, BUNDAN SONRA DA BAĞIMSIZ OLACAĞIZ"
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Enver Polat Yılmaz, "Biz bağımsızdık, bundan sonra da bağımsız olacağız." dedi.
Kurulun tüm kararlarında bağımsız olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bütün herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Mekansal bağımsızlık hep eleştiriliyordu ama gerçekten biz bağımsızdık, bundan sonra da daha bağımsız olacağız. Tüm kararlarımızda gerçek anlamda bağımsızdık. Bu zamana kadar hiçbir kurum bize 'şu kararı şöyle ver' demedi. Türkiye'deki tüm spor tesislerine emek veren başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum."
Tahkim Kurulu Başkanı Halit Fahri Gültekin ise federasyon kurullarının görevsiz hizmet etmeye devam ettiğini aktardı.
Tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Gültekin, futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı da tesisin gençlik yıllarında hakemliğe başladığı yer olduğunu vurgulayarak, "O zamanki tesisle bu tesisi karşılaştırdığımızda çok güzel ve muntazam bir tesis olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.
HİLMİ TÜRKMEN: ÜSKÜDAR'IMIZA ÇOK YAKIŞTI
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tesislerin Üsküdar'a çok yakıştığını dile getirdi.
Üsküdar'ın İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olduğunu ifade eden Türkmen, "Binanın estetik görünümü, fonksiyonelliği, ulaşım kolaylığı açısından ortaya çok güzel bir iş çıktı. Türk sporumuza ve futboluna başarılar getireceğine inancım tamdır. Üsküdar bir spor ilçesidir. Sporu tabana yayma çalışmaları kapsamında bu tesisleri geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.
Açıklamaların ardından Hilmi Türkmen ile Beylerbeyi Tesisleri'ne sponsor olanlara plaket takdim edildi.
Açılış töreni, Hüsnü Güreli'nin ev sahipliğinde tesislerin gezilmesinin ardından sona erdi.
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