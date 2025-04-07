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  4. TFF'nin görevden aldığı öne sürülmüştü! Resmi açıklama geldi... Sabri Sarıoğlu ilk kez konuştu!

TFF'nin görevden aldığı öne sürülmüştü! Resmi açıklama geldi... Sabri Sarıoğlu ilk kez konuştu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 15:04
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Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden alındığına yönelik iddialar ortaya atılan Sabri Sarıoğlu, bu iddialara dair ilk kez konuştu. İşte detaylar...

TFF'nin görevden aldığı öne sürülmüştü! Resmi açıklama geldi... Sabri Sarıoğlu ilk kez konuştu!

Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu için geçtiğimiz günlerde görevinden alındığına yönelik iddialar ortaya atılmış, bu iddialar kısa sürede gündem olmuştu.

İLK KEZ KONUŞTU

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Konuyla alakalı ilk kez konuşan Sarıoğlu, ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Sarıoğlu, kendisine ulaşan bir şey olmadığını ifade etti.

"DUYUNCA ŞAŞIRDIM"

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Sarıoğlu açıklamasında, "Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sabri Sarıoğlu son dakika milli takım tff
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