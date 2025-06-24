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TFF'nin olağan mali genel kurul tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan mali genel kurul tarihi belli oldu.

TFF'nin olağan mali genel kurul tarihi açıklandı
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TFF'nin açıklamasında, Ankara JW Marriott Otel'de 9 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00'de yapılması planlanan genel kurulun, çoğunluğun sağlanamaması halinde 10 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de, ikinci oturumda da çoğunluğun sağlanamaması durumunda 17 Temmuz Perşembe günü aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan bütçenin de kabulü veya reddi hakkında oylama yapılacağı kaydedildi.

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tff
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