TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni başkanı Nihat Özdemir oldu. Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı. Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop.
YEDEK LİSTE
Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol.
NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonunda yapılan seçimle 179 oy alarak başkanlığa seçilen Nihat Özdemir kürsüye gelerek delegelere seslendi.
"Başkan seçildikten sonra ilk konuşmasını yapan Nihat Özdemir, “Ben ve yönetim kurlumuzda ki diğer arkadaşlarım hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta daha fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki önceki konuşmamda da belirtiğim gibi adalet ve liyakat temel prensibimiz olacaktır. Bunun önemini altını çizerek belirtmek istiyorum. Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçim de tüm paydaşların görüşleri alınarak konsorsiyum kurarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil bunun farkındayım. Ama Türk futbolunu yukarıya taşımak, yönetim kurulumuzla beraber benim en büyük mükafatım olacaktır. "
"ÜLKEMİZ FUTBOLUNU HAKKETTİĞİ DEĞERE ÇIKARMAK İÇİN EL ELE VERMENİN TAM ZAMANIDIR"
İletişimin gücüne inandığını söyleyen Özdemir, “Telefonum herkese açıktır. Beni yakından tanıyan herkes bunu bilir. Önümüzdeki dönemde kırgınlıklarla bir tarafa bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye hem ekonomik hem nüfus olarak büyük bir ülkedir. Ama ne yazık ki enerjimizin çoğunu israf etmekteyiz. Ülkemiz futbolunu hakkettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza da yürekten inanıyorum. Geçmiş dönemde birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım Yıldırım Demriören ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, sayın Hüsnü Güreli’ye teşekkür ediyorum. Gelecek olan Ramazan Bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.
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