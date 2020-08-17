TFF Olağan Genel Kurulu 1 Eylül'de yapılacak

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, olağan genel kurul ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesi hükmü gereğince 01.06.2019-31.05.2020 dönemi ile ilgili olarak Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıya çağrılmasına, toplantı çağrı kararının ulusal günlük 1 gazete ile TFF internet sitesinden ilanına, toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantının 01.09.2020 günü saat 10:30'da, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının, 02.09.2020 günü saat 10:30'da, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının, çoğunluk aranmaksızın 09.09.2020 tarihinde aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında yapılmasına, Genel Kurul işlemlerinin Kanun ve Statü hükümlerine uygun olarak ikmaline Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı toplantısında oybirliği ile karar verilmiştir. Delegelerin toplantıya katılmaları önemle ilan olunur."

GENEL KURUL GÜNDEMİ

Federasyonun açıklamasına göre olağan genel kurul gündemi şöyle: