TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.
TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
BAŞKANVEKİLİ CENGİZ ZÜLFİKAROĞLU
TFF'den yapılan açıklamaya göre; yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.
Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
ALİ ÖZDOĞAN ASIL ÜYE OLDU
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı. Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi" diye konuştu.
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