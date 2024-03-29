TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'ten sızdırılan VAR kayıtlarına dair çok konuşulacak iddia! "Hugh Dallas sızdırmış olabilir"

UEFA ve FIFA’da uzun yıllar görev yapan ve TFF'nin Onursal başkanı olan Şenes Erzik, Milliyet'e gündemdeki olayları değerlendirdi. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı, Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi ve birçok konuya değinen Erzik, VAR kayıtlarını sızdıran kişiye dair de bir tahminde bulundu.

"HAKEMİN DAYAK YEMESİ NEDİR YA?"

"Üzgünüm ama bugünleri yıllar öncesinde görmüş ve kitabımda “vay vay vay” demiştim. Haklı çıktığım için mutlu değilim. Bir hakemin dayak yemesi ne demektir ya? Demek birileri önceden plan yapmış, ancak yetkili kurumlar bunu ön görememiş, önlem alamamış."

"HAKEM KONUŞMAYAN KİMSE YOK"

"Baksanıza duruma, hakem konuşmayan kimse var mı? Hakemlik bambaşka bir iş. Onları yönetmek ise çok daha farklı meziyetler gerektirir. Geldiğimiz nokta filan yok. Geçmişte ne isimler vardı hakemlikte. Aralarında kötüleri de vardı, ben onlara berduş derdim. Zaman içinde kaybolup gittiler. Ama bugün bakıyorum, geçmişin o kalitesi yok maalesef. Neden diye soracağımız makam şu andaki yöneticiler olmalı."

"KAYITLARI DALLAS SIZDIRMIŞ OLABİLİR"

"VAR kayıtlarının sızdırılması ilginç bir konu. Bunu kimin yaptığı konuşuluyor. Bence başlarındaki kişiye, Hugh Dallas’a soracaksınız bunu. O sızdırmış olabilir. Benim UEFA’da görev yaptığım dönemde hakemimdi. Tanırım az çok. Bazı hatalarını görmüştüm. Sıkılınca yüzü kızarır. Yayınlanan VAR konuşmalarını dinliyorum, prosedürün dışına çıkılmış. Geçen dönemde Jaap Uilenberg vardı ülkemizde. Düzgün bir adamdı, neden gönderdiler bilmiyorum. Hakeme bak diyorlar, ben de öğretmenlerine bak diyorum. Sadece Hugh Dallas’a değil, Federasyona ve MHK’ye de bakmak gerek. At sahibine göre kişner."

"YABANCI HAKEM NE DEMEK?"

"Yabancı gözlemciden sonra yabancı hakem getirme konusu gündemde. Bana göre yapamazlar. Bunu yaparlarsa gittin demektir. Hepsine ‘güle güle’ derim. O ne demek, yabancı hakem ne demek? Sadece bizim hakemler mi suçlu? Zaten kendileri gidecek. Yani Futbol Federasyonu. Yaşananlar ayyuka çıktı. Bütün dünya gördü. Çıkmış yetti artık diyor. TFF başkanı da MHK başkanı da bilmiyor, anlamıyor."

"LİGDEN ÇEKİLME DİYE BİR ŞEY YOK"

"Kanaatim 2 Nisan’daki olağanüstü genel kurula herkes gelecek, gerekli çoğunluk sağlanacak. Ligden çekilme diye bir şey yok. Orada konuşanların hepsi başkana destek verdi ama çekilme yönünde bir karar çıkmasını istemedi. Zaten doğrusu da bu."





