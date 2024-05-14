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TFF resmen açıkladı! Yeni sezon transfer tarihlerini resmen açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.05.2024 15:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. İşte detaylar...

TFF resmen açıkladı! Yeni sezon transfer tarihlerini resmen açıkladı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

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