TFF, sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya'nın A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı!

A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlanan Ozan Kabak yerine Rayyan Baniya kadroya dahil edildi.

İşte TFF'nin açıklaması:

"EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün akşam Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı. Yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Millî Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dâhil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, A Millî Takım'ın bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yerini alacak."

