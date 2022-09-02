SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF saldırısına ilişkin yeni gelişme!

TFF saldırısına ilişkin yeni gelişme!

02.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak" dedi.

TFF saldırısına ilişkin yeni gelişme!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, dün gerçekleştirilen silahlı saldırıya karışan 2 kişi ile ilişkileri olduğu tespit edilen 2 kişinin daha gözaltında olduğunu dile getirdi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI!

Dr-Mehmet-Muharrem-Kasapoglu-tssf-turkiye-sualti-sporlari-federasyonu

Bakan Kasapoğlu, "Başta başkanımız, yönetim kurulu ve TFF'nin kıymetli çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. En büyük tesellimizi bu menfur saldırı sonucu kimsenin zarar görmemesi. Rabbim bütün kötülüklerden muhafaza etsin. Konu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın dahiliyle, İçişleri Bakanımız ve Emniyet Güçleri inceleniyor ve iki saldırgan da dün akşam yakalandılar. Onların sorguları devam ediyor. Az önce İçişleri Bakanımızla konuştum. Hem silahlarının alındığını hem de sorgularının devam ettiğini iletti. İki saldırgana ilaveten onlarla ilişkisi tespit edilen iki kişinin daha sorgulanmaya alındığını söyledi. Konu tüm detayları incelenerek en kısa zamanda açıklığa kovuşturulacak. İnşallah bir daha böyle menfur konuların yaşanmaması adına tüm çalışma el birliği ile ortaya konulacak. Rabbim hepimize yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUZ

629e3d014e3fe01318dfa1d6

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Bakan Kasapoğlu'na ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Dünden itibaren başta Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bakanlarımızı, telefonla arayanlar, buraya gelenler, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu buraya gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Menfur saldırıyı kınıyoruz. TFF bundan sonraki çalışmalarına hız kesmeden kararlılıkla, doğru bildiğimiz her şeyi yaparak yönetim kurulumuzla birlikte devam edeceğiz. Türk futbol kamuoyunun bu hain saldırıyı da dikkate alarak özellikle holiganizmden uzaklaşıp, fair-play içerisinde davranmalarını istiyorum" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Vuruldu sanıp ambulans çağırdılar" TFF'de korku dolu anlar!"Vuruldu sanıp ambulans çağırdılar" TFF'de korku dolu anlar!
Fransa'da gündem Mohamed! 3 maçta...Fransa'da gündem Mohamed! 3 maçta...
Süper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldıSüper Lig'e geliyor! Dünya yıldızında iş imzaya kaldı
Anahtar Kelimeler:
tff spor Bakan bakan kasapoğlu iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Gram altın için dikkat çeken tahmin!

Saatler önce paylaştı! "Veda mesajı mı?"

Saatler önce paylaştı! "Veda mesajı mı?"

F.Bahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!

F.Bahçe Beşiktaş'ın eski yıldızını resmen açıkladı!

İşte Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

İşte Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

Icardi'den F.Bahçe'ye yanıt! İşte geliş tarihi

Icardi'den F.Bahçe'ye yanıt! İşte geliş tarihi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Çöpe attıklarınızı geri almak isteyeceksiniz!

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.