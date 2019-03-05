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TFF, Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın maçında olacağını açıkladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 05.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına 1 Haziran'da geçeceğinin açıklanmasının ardından Mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçlarına kimin çıkacağı merak edilirken, bu sorunun yanıtı belli oldu. TFF, Şenol Güneş için görevlendirme kağıdını Beşiktaş Kulübü'ne yolladı ve resmi açıklama da yapıldı.

TFF, Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın maçında olacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Şenol Güneş'in 18-26 Mart'ta A Milli Takım'da görevlendirildiğini Beşiktaş Kulübü ile tecrübeli teknik direktöre bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde 22 Mart'ta Arnavutluk ve 25 Mart'ta Moldova ile oynayacağı müsabakaların büyük önem arz ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından teknik direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart tarihleri arasında A Milli Takımı'mızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübüne ve kendisine bugün bildirildi. Bilindiği üzere Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımı'mızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir. Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır."

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