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TFF sezon planlamalarında değişikliğe gitti

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.11.2018 23:08 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri sebebiyle Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in sezon planlamalarında değişikliğe gitti.

TFF sezon planlamalarında değişikliğe gitti

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. hafta karşılaşmalarının tarihlerinin birer hafta öne alındığı bildirildi.

Süper Lig'de daha önce 25 Ocak 2019 olarak duyurulan sezonun ikinci yarısının başlama tarihi, yeni planlamaya göre 18 Ocak'a alındı.

Açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de 29, 30, 31 Mart ve 1 Nisan'daki 27. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde; TFF 2 ile 3. Lig'de 30-31 Mart'ta oynanacak 29. hafta karşılaşmalarının ise 3 Nisan'da yapılacağı ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bir veya birkaç ekibin Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi durumunda ise ilgili takımların 2, 3 ve 4 Nisan'da oynayacakları lig müsabakalarının daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağı kaydedildi.

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tff süper lig

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