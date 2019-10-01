SPOR

TFF, Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, olay yaratan bir karar aldı. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta verdiği tartışmalı kararlar sonrası hakem Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

TFF, Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK'nın önerisi ile Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçta tartışmalı kararları olan Suat Arslanboğa'nın hakemliği sona erdirildi.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi." ifadeleri kullanıldı.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Gazişehir kaçtı, Göztepe yakaladıGazişehir kaçtı, Göztepe yakaladı
Fırtına, Kartal'ı fena vurduFırtına, Kartal'ı fena vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suat Arslanboğa hakem tff

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Sergen Yalçın'dan toplantı kararı

Sergen Yalçın'dan toplantı kararı

Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!

Luis Nani, MLS'te tarihe geçti!

Fenerbahçeli futbolcu Amerika'ya gitti

Fenerbahçeli futbolcu Amerika'ya gitti

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Olması gereken olmuş inşallah bundan sonra bariz hata yapan hakemlere de aynı kararı verirler
Bu adam çok iyi niyetliydi futbolculara karşı. Bu yüzden hakemlik yapması zordu zaten.
galatasaray’ın maçlarına çıkan tüm hakemlerin hakemlikten men edilmesi lazım o zaman.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF, Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

TFF'den olay karar! Hakemliği bitirildi

Gazişehir Gaziantep 1 - 1 Göztepe (Spor Toto Süper Lig)

Gazişehir kaçtı, Göztepe yakaladı

Trabzonspor 4 - 1 Beşiktaş (Süper Lig Puan Durumu)

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Ankaragücü 2 - 1 Gençlerbirliği

Derbide zafer Ankaragücü'nün

Trabzonspor - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Dev maçın 11'leri belli oldu

Konyaspor 2-1 Kayserispor

Konya'da olaylı maç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.