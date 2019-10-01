TFF, Suat Arslanboğa'nın hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, MHK'nın önerisi ile Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçta tartışmalı kararları olan Suat Arslanboğa'nın hakemliği sona erdirildi.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi." ifadeleri kullanıldı.

