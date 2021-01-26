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TFF Süper Kupa sahibini buluyor

26.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında yarın İstanbul'da karşılaşacak - Mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Süper Kupa'da Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

- Medipol Başakşehir'de önemli eksikler

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de, Süper Kupa maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Rafael ve Nacer Chadli, bu maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de sahalardan uzun süredir ayrı kalan ve tedavileri devam eden Junior Caiçara ve Boli Bolingoli-Mbombo da takımdaki yerlerini alamayacak.

Trabzonspor'da ise İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Abdülkadir Ömür, Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

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