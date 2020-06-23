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TFF Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2020 19:34 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Adem Büyük’ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi!

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Adem Büyük'e PFDK tarafından verilen 3 maçlık cezanın, "futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak" 2 maça indirildiğini açıkladı.

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