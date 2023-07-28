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TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç neden öldü, hastalığı neydi? Mustafa Artuç kimdir, kaç yaşındaydı? TFF'den acı haber!

28.07.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada Arduç'un hayatını kaybettiği belirtildi. Peki, TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç neden öldü, hastalığı neydi? Mustafa Artuç kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

TFF'den son dakika açıklaması geldi. Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç'un yaşamını yitirdiği belirtildi. TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç ölüm haberi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte TFF'den yapılan açıklamanın detayları ve Mustafa Artuç'un biyografisi...

MUSTAFA ARTUÇ NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Artuç hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada Artuç'un ölüm nedenine ilişkin detaylara yer verilmedi.

TFF'DEN MUSTAFA ARTUÇ'UN ÖLÜMÜNE DAİR AÇIKLAMA

Mustafa Artuç ile ilgili TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Ede Köyü'nde defnedilecektir. Merhum Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

MUSTAFA ARTUÇ KİMDİR?

Mustafa Artuç 1972'e Tokat, Zile'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Adalet Yönetimi Uzmanlığı dalında "Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü" konulu tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997'den bu yana çeşitli illerde hakim olarak görev yapmıştı.

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