TFF Tahkim Kurulu, Sörloth'un 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Sörloth'un cezasına bordo-mavili kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi.

Açıklamada, tahrik derecesi ve futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alınarak cezanın 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 lira para cezası şeklinde düzeltildiği ifade edildi.

