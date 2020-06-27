YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin itirazını reddetti

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.06.2020 17:09 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin itirazını reddetti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili yöneticilerin, idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. AŞ'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman, Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nin 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:27
Öğle
13:12
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

Batuhan Dura bu sefer direksiyonda bir tepsi çiğ köfte yedi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.