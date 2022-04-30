TFF, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak, kazanılan şampiyonluktan ötürü Başkan Sayın Ahmet Ağaoğlu, Yönetim Kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Trabzonspor camiasını tebrik ederiz."



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