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TFF: U21 ligleri bu sezon son kez düzenlenecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.08.2018 19:30 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, U21 liglerinin 2018-2019 sezonunda son kez düzenleneceğini açıkladı.

TFF: U21 ligleri bu sezon son kez düzenlenecek

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinin 21 yaş altı futbolcularının forma giyebildiği 21 Yaş Altı Ligleri ile ilgili TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın raporunu değerlendiren TFF Yönetim Kurulu'nun, 2019-2020 futbol sezonundan itibaren bu ligin düzenlenmemesini kararlaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, uzun yıllar değişik isim ve statülerle düzenlenen 21 Yaş Altı Ligleri'nin, milli takımlara ve kulüp A takımlarına arzu edilen katkıyı sağlayamadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Dünya futbolunda genç oyuncu kriterlerinin daha alt yaşlara inmesi gerçeği de göz önünde bulundurularak alınan karar sonrasında kulüpler 21 yaş altı kadroları ile ilgili planlamalarını 1 yıl içerisinde yapabilecek. Yenilenen statüsü ile sportif rekabeti ve altyapıya yatırımı teşvik eden 17 ve 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'nin elit sporcu gelişimine daha fazla katkıda bulunacağı konusunda kulüplerimizin altyapı direktörleri ve sorumlularıyla yapılan toplantılar sonucunda fikir birliğine varılmıştır."

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