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TFF, UEFA Kongresi'nde Aleksander Ceferin'i destekleyecek!

FUTBOL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 43'üncüsü yapılacak olan UEFA Kongresi'ndeki başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğini açıkladı.

TFF, UEFA Kongresi'nde Aleksander Ceferin'i destekleyecek!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan 43'üncü UEFA Kongresi'nde mevcut başkan Aleksander Ceferin'i destekleyecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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