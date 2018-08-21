TFF, UEFA Kongresi'nde Aleksander Ceferin'i destekleyecek!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla 7 Şubat 2019'da İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan 43'üncü UEFA Kongresi'nde mevcut başkan Aleksander Ceferin'i destekleyecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu, gerek Avrupa futbolunda sağlanan istikrarlı yönetimin gerekse yürütülen önemli projelerin devamlılığı açısından Aleksander Ceferin'in yeni dönemde de UEFA Başkanı olarak göreve devam etmesini istemektedir. Bu nedenle, İtalya'nın başkenti Roma'da 7 Şubat 2019 tarihindeki 43. UEFA Kongresi'nde yapılacak UEFA Başkanlık seçiminde Aleksander Ceferin'i destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."
Al Nassr Kulübü Fenerbahçe'den Giuliano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı!
Galatasaray - Göztepe maçını Malene Pedersen de tribünden takip etti!
Beşiktaş Karius için Liverpool ile anlaşma sağladı!
Aziz Yıldırım: Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır
Feghouli 10 gün içerisinde Galatasaray'dan gidiyor
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama!
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'den Mesut Özil itirafı
Milan'ın yeni transferi Ivan Strinic kalbindeki rahatsızlıktan dolayı futbola ara verecek
Dünyaca ünlü yıldız 36 yaşında transfer oldu
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum