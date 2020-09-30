SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı

TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, bugün gerçekleştirilen toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na eklenen geçici madde 11 ile 2020-2021 futbol sezonu için ulusal kulüp lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresini 15 Ekim'e kadar uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Ali Palabıyık eyyam yaptıAli Palabıyık eyyam yaptı
Sergen Yalçın'dan sürpriz 11Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor!
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor!
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Marcao'nun transfer parası F.Bahçe'den
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu onunla dolduruyor!
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu onunla dolduruyor!
Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı İstanbul'a geldi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
Maça damga vurdu! ''Yapma canımın içi...''
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!
Derbi öncesi Bülent Yıldırım gerçeği ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Maçlar seyircili mi oynanacak?
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı
Kulüp lisans başvuruları süresi uzatıldı
Şenes Erzik, Şenol Güneş ile bir araya geldi
Şenes Erzik, Şenol Güneş ile buluştu
Son dakika | Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Şampiyonluk oranları güncellendi!
Sinan Engin: Ali Palabıyık eyyam yaptı
Ali Palabıyık eyyam yaptı
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi yorumları
Kaybeden Fatih Terim, kazananı Erol Bulut
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.