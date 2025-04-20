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  4. TFF üyesinden maç sonrası küfürlü paylaşım! Erzurumspor cephesi tepki gösterdi

TFF üyesinden maç sonrası küfürlü paylaşım! Erzurumspor cephesi tepki gösterdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 10:13
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Dün oynanan Erzurumspor - İstanbulspor maçında TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Cavit Sevim'in de yer aldığı ortaya çıktı. Cavit Sevim'in galibiyet sonrası yaptığı sinkaflı paylaşım olay yarattı.

TFF üyesinden maç sonrası küfürlü paylaşım! Erzurumspor cephesi tepki gösterdi

Trendyol 1. Lig'in 35'inci haftasında Erzurumspor FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor'un 2-1 kazandığı mücadele sonrası TFF'de görev alan bir üyenin yaptığı paylaşım olay yarattı.

TFF ÜYESİ TRİBÜNDE YER ALDI!

Tarafsız olması beklenen TFF Dış İlişkiler Kurulu Üyesi Cavit Sevim, İstanbulsporlu taraftarla birlikte deplasman tribününde yer aldı.

TFF ÜYESİNDEN SİNKAFLI PAYLAŞIM!

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İstanbulspor'un galibiyeti sonrası sosyal medya hesabından sinkaflı bir paylaşımda bulunan Cavit Sevim, Erzurumspor FK cephesinin tepkisini çekti.

"TFF İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ KULÜP SEMPATİZANI..."

Erzurumspor FK'dan yapılan açıklamada, "TFF içine yerleştirilmiş kulüp sempatizanı… Deplasmana rakip takım kafilesiyle geliyor, maçı izliyor, utanmadan sinkaflı paylaşım yapıyor. Şaşırdık mı? HAYIR! Konunun takipçisi olacağız…" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
erzurumspor tff
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