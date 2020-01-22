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  4. TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı

TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav’ın vefatının 3. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden İlhan Cavcav için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden ’İlhan Cavcav’ı saygıyla anıyoruz’ başlığı ile yapılan paylaşımda, "Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan, Süper Lig’in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı merhum İlhan Cavcav’ı vefatının üçüncü yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada da, "Vakfımızın 2000-2001 / 2001-2002 / 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında başkanlığını yürüten Türk futboluna çok uzun süreler hizmet veren onursal başkanımız İlhan Cavcav’ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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Anma mesajı Futbol ilhan cavcav tff Türkiye Futbol Federasyonu

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