SPOR
  4. TFF, yapılan transferlerle ilgili yeni bir karar aldı

TFF, yapılan transferlerle ilgili yeni bir karar aldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

TFF, kulüplere futbolcu sözleşmelerini transfer dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na sunma zorunluluğu getirildi. Değişiklik yapılmadan önce, son tescil saati 00.00 olarak kabul ediliyordu.

TFF, yapılan transferlerle ilgili yeni bir karar aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, talimatlarda bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

TFF Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

SAAT 24.00'TEN 18.00'E ALINDI

Yapılan değişiklikle TFF'nin, Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kuruluna sunma zorunluluğu getirdiği ifade edildi. Bu sınırlama daha önce, transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 24.00'e kadar uygulanıyordu.

TRİBÜNE AYAKTA SEYİRCİ ALINABİLECEK

TFF, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesinin önünü açan düzenlemeyi de yürürlüğe soktu. Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı'nda yapılan değişiklikle, tribünlere ayakta seyirci alınabilmesine ilişkin düzenlemeye gidildiği vurgulandı.

Öte yandan, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nda da bir takım yeni düzenlemelere gidildiği aktarıldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Kulüpler Birliği'nden iş birliğiKulüpler Birliği'nden iş birliği
Ali Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsüAli Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff Kulüp Lisans Kurulu Transfer

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Arda Turan'dan G.Saray bombası

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Beşiktaş'ta Avcı krizi

Yıldız isim, G.Saray'ı açıkladı!

Yıldız isim, G.Saray'ı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Süper Lig'in yıldız futbolcularını ifşa etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Altay Bayındır'dan inanılmaz hatalar!

Altay Bayındır'dan inanılmaz hatalar!

Sivas 90+7'de hayat buldu

Sivas 90+7'de hayat buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi

'Üç Büyükler'e PFDK şoku

Merkez Hakem Kurulu'ndan sert Bahattin Duran açıklaması

MHK'den sert açıklama

TFF, yapılan transferlerle ilgili yeni bir karar aldı

TFF'den transferlerle ilgili yeni karar

Kulüpler Birliği Vakfı ile Petrol Ofisi arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Kulüpler Birliği'nden iş birliği

Ali Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsü

Ali Koç'la Şenol Güneş'in tartışma yaratan görüntüsü

Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı

İşte 18. hafta hakemleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.