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TFF'ye başvurdular! Fenerbahçe'den tüm maçlar için yabancı hakem talebi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.02.2025 18:45
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Fenerbahçe, bu sezon tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep etti.

TFF'ye başvurdular! Fenerbahçe'den tüm maçlar için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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