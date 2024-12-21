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"TFF'ye gönderecektir!" Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya olay sözler: "Belki kameraman olmak istiyordur!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 23:47
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Sergen Yalçın, YouTube'da yayınlanan programda yine gündem olacak söylemlerde bulundu. Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile 1-1 kaldığı karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun "Sanki orada bir isyan varmış gibi kavga eden 200 kişi vardı." sözlerini hedef alan Yalçın, olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

"TFF'ye gönderecektir!" Sergen Yalçın'dan Jose Mourinho'ya olay sözler: "Belki kameraman olmak istiyordur!"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. YouTube'da yayınlanan Kafa Sports programında söylemlerde bulunan Sergen Yalçın, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarını hedef aldı ve dikkat çeken sözler sarf etti.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

3- Eyüpspor

Jose Mourinho, maç sonu basın toplantısında, “Kariyerimde bazı şeyleri ilk kez burada görüyorum, devre arası koridorda olanlar gibi. Oyuncular uzun süredir burada ve adapte olmaları gerekiyor, yeniler de bu duruma alışmalı. Kulüp, oyunculara en iyi koşulları sunuyor. Ben kendi kalitemi ve ekibimin kalitesini biliyorum. Antrenmanlarda oyuncularımıza en iyisini veriyoruz. Ligin ikinci yarısında ne bekliyorsunuz derseniz, işte bunu bekliyorum.” sözlerini sarf etmişti.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

"BELKİ KAMERAMAN OLMAK İSTİYORDUR"

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Gazeteci Candaş Tolga Işık programda, "Takımlar devre arasında birbirine girmiş koridorda. Böyle bir durumda bir teknik direktörün bunu telefonla videoya çekmesine ne diyorsun? Jose Mourinho videoya kaydediyormuş olayı." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın ise Candaş Tolga Işık'ın bu sözlerinin üzerine "Belki kameraman olmak istiyordur. Belki TFF'ye gönderecektir." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın José Mourinho fenerbahçe
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