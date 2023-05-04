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TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'

04.05.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor’da yönetim, Altınordu müsabakasına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada TFF’ye seslenerek, "Milyonların vicdanını rahatlatın. Maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TFF'ye resmi başvuru yapıldı! 'Bu maç tekrar edilsin!'

Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Bandırmaspor’un, deplasmanda Altınordu ile 3-3 kaldığı maçta hakem Ali Palabıyık’ın, İzmir ekibi lehine verdiği penaltı kararı çok konulmuş ve ardından TFF, Palabıyık’ın yetersiz performans nedeniyle sezon sonuna kadar görev alamayacağını duyurdu. Bunun üzerine Bandırmaspor’dan da bir açıklama geldi.

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Açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynadığımız ve maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından verilen ve spor kamuoyu tarafından büyük tepki toplayan skandal penaltı kararı karşısında Türkiye Futbol Federasyonu maçın hakemine sezon sonuna kadar görev verilmemesi kararı verdi. Bu karar Bandırmaspor Kulübü’nün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı. Ligin bitimine 3 hafta gibi kısa bir süre kala 3 aydır maç verilmeyen bir hakemin verdiği hatalı karar nedeniyle TFF 1. Lig’de play-off potasına girecek ve küme düşecek takımların kaderi ile oynanmıştır. Türkiye’nin köklü kulüpleri ve büyük camialarının kaderini etkileyen bu karar Türk futbol tarihinde vicdanları yaralamıştır."

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"Bandırmaspor Kulübü olarak bu hatanın düzeltilmesi, sezon sonunda milyonların vicdanın rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık ’in derhal Türk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz" denildi.

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