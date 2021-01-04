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TFF, yeni harcama limitlerini bugün açıklıyor!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.01.2021 08:12 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak.

TFF, yeni harcama limitlerini bugün açıklıyor!

Süper Lig'de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak. Kulüp Lisans Talimatı'ndaki, "Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00'e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir" hükme göre ilan edilmiş olacak.

Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15'e düşürüldü. Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle:

-% 5'e kadar aşılması durumunda ihtar...
-% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...
-% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...
-% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
-% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

-% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

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