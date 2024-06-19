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TFF yeni sezonun harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 14:51
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla yeni sezonun harcama limitleri belli oldu.

TFF yeni sezonun harcama limitlerini açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüp Lisans Kurulu'nun 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlediğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ve harcama limitleri şu şekilde belirlendi;

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TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

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"30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Sıralama, 2023-2024 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir."

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