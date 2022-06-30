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TFF Yönetim Kuruluna seçilen Talat Papatya, Göztepe'deki görevinden ayrıldı

30.06.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Yönetim Kuruluna seçilen Talat Papatya, Göztepe'deki görevinden ayrıldı

İZMİR (AA) - Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kuruluna seçilen başkan vekili Talat Papatya'nın görevinden ayrıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 8 yıldır başkan vekili olarak görev yapan Talat Papatya'nın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna seçilmesinden sonra görevinden ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görev aldığı süre boyunca kulübe verdiği emeklerden dolayı Papatya'ya teşekkür edilerek, kendisine Türk futbolunun gelişimi için üstlendiği yeni görevinde başarılar dilendi.

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