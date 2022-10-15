TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

İSTANBUL (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
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