YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

15.10.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'den maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler anısına saygı duruşu kararı

İSTANBUL (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti
Bakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyorBakanlar Soylu ve Dönmez, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Malatya’da ziyaretlerde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Bartın maden ocağı saygı duruşu tff

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ekim Cumartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:55
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Sınırları alt üst etti! Bu kez tamamen iç çamarsız paylaştı

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi: Hematokezya!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.