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TFF'den milli boksörlere tebrik

07.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF'den milli boksörlere tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kadınlar boksta 69 kiloda Çinli rakibini yenen sporcumuz Busenaz Sürmeneli, büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı. Olimpiyat şampiyonu ilk kadın boksörümüz olarak tarihe geçen ve ülkemize unutulmaz bir gurur yaşatan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Yine kadınlar boksta 51 kiloda gümüş madalya kazanıp bizleri sevince boğan Buse Naz Çakıroğlu'nu da yürekten kutlarız. " ifadeleri kullanıldı.

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Busenaz Sürmeneli

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