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TFL Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile sözleşmesini yeniledi

İZMİR HABERLERİ  | 11.06.2020 12:55 | Son Güncelleme

TFL Altekma, antrenör Levent Matmeriçli ile sözleşmesini yeniledi

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, 5 sezondur takımı çalıştıran Levent Matmeriçli ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altekma Group'un Torbalı'daki fabrikasında antrenör sözleşmesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Levent Matmeriçli'nin antrenörlük ve voleybol bilgisine güvendiklerini kaydederek, "Genç, çalışmayı seven, güzel bir ekip oluşturmaya çalıştık. Levent Matmeriçli'nin de bu takımın başında bizi başarıya ulaştıracağına inandık. Kendisiyle sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz. Matmeriçli'ye görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulübün basın sözcüsü Cevat Başçı ise istikrarlı bir birliktelik sürdürdüklerini vurgulayarak, İzmir ve Türk voleyboluna yeni bir renk getireceklerine inandığını kaydetti.

Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olmanın sorumluluğuyla AXA Sigorta Efeler Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Levent Matmeriçli de "Yönetim kurulumuzla 5 yıldır güzel bir birlikteliğimiz oldu. Ben de onlar gibi istikrarın başarıyı getireceğine inananlardanım. Yeni sezonda TFL Altekma'nın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

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