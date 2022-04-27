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TGB, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu

27.04.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TGB, HDP'li Paylan hakkında suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), TBMM'de sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Dilek Çınar, 22 Nisan'da HDP Milletvekili Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasına dair TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı alenen yok saymak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bütünlüğünü ve milletin birliğini açıkça hedef alan kanun teklifinin, halkı kin ve nefrete teşvik ettiğini dile getiren Çınar, soykırımın bir hukuki kavram olduğunu, milletvekillerinin, parlamentoların veya tarihçilerin buna karar veremeyeceğini, bu kararı ancak yetkili mahkemelerin alacağını belirtti.

"Ermeni soykırımı" iddialarının bütünüyle hukuk dışı olduğunu vurgulayan Çınar, şöyle konuştu:

"Çünkü herhangi bir parlamento veya bir kişi, 1915 olaylarına dair 'soykırım yapıldı' yargısında bulunmaya yetkili değildir. Bu tür kararlar, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi tamamen siyasi amaçlar ve emeller taşımaktadır. AİHM 2. Dairesi'nin ve AİHM Büyük Dairesi'nin verdiği kararlar açıktır. Perinçek-İsviçre Davası'nda, 1915 olaylarının, Holokost yani Yahudi soykırımıyla aynı tutulamayacağı açıkça kararda ifade edilmiştir. Elimizde kapı gibi mahkeme kararı var."

Garo Paylan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çınar, "Garo Paylan hakkında derhal fezleke hazırlanmasını ve yargılanarak anayasal suçlar ve Türk Ceza Kanunu uyarınca işlediği suçlar sebebiyle derhal yargılanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından grup İstanbul Adalet Sarayı'na girerek, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdi.

Dilekçede, Paylan hakkında, Anayasanın "devletin bütünlüğünü, resmi dilini, bayrağını, milli marşını ve başkentini" düzenleyen 3'üncü, "temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamamasını" içeren 14'üncü ve "ant içmenin" yer aldığı 81'inci maddeleri ile TCK'nın "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek veya alenen aşağılamak" suçunu düzenleyen 216. ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarının yer aldığı 301. maddeleri uyarınca fezleke hazırlanması, dokunulmazlığı kaldırılarak yargılanması ve cezalandırılması talep edildi.

- Bir avukattan da suç duyurusu

Avukat Kadir Kartal da verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Paylan'ın dokunulmazlığını kaldırılmasını ve yargılanmasını istedi.

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