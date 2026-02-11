SPOR

The Athletic yazdı: Jhon Duran ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Neler yaşanmış neler...

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla getirilen fakat performansından verim alınamayıp kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Duran için İngiliz basınından transferin hikayesi aktarıldı. The Athletic'in, Ocak ayı içerisinde Fenerbahçe'den kaynaklarla konuştuğu ve sarı-lacivertlilerde kimsenin, Duran'ın, 10 Ocak'ta Galatasaray karşısında Süper Kupa kazanıldıktan birkaç hafta sonra ayrılacağını düşünmediği yazıldı. İşte haberin detayları...

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’nin büyük uğraşlarla kadrosuna kattığı ve ardından devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran transferinin perde arkasında adeta film senaryosunu aratmayan detaylar ortaya çıktı. Al Nassr ile kiralama konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen Kolombiyalı forvet, Türkiye’ye gelmeye uzun süre ikna olmadı. Sarı-lacivertliler, oyuncuya İstanbul’u tanıtan İspanyolca videolar gönderirken, transfer komitesinden Devin Özek bizzat Kolombiya’ya giderek aileyle görüştü. Drogba ve Eto’o örnekleriyle yapılan görüşmenin ardından Duran ikna sürecine girdi. İstanbul’a gelişi özel uçak ve helikopterle gizli şekilde organize edildi. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun karakterine yönelik özel önlemler alarak süreci tamamlamaya çalıştı.

The Athletic'te Kolombiyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer hikayesi yazıldı...

"DEFALARCA AYNI CEVAP VERİLDİ!"

The Athletic yazdı: Jhon Duran ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Neler yaşanmış neler... 1

Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralamak için Al Nassr ile anlaşma sağladı. Ancak engeller bitmedi. Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Defalarca aynı cevap verildi. Sonunda Fenerbahçe transfer komitesi, Duran'ın numarasını buldu ve ona İstanbul hayatını ve tesisleri gösteren İspanyolca bir video gönderdi. Yine de tam onay gelmedi.

DEVİN ÖZEK KOLOMBİYA'YA GİTTİ AMA!

The Athletic yazdı: Jhon Duran ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Neler yaşanmış neler... 2

Devin Özek, Herrera'yı tekrar aradı ve Medellin'e gelip Duran'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Kabul edildi ancak transfer konuşulmaması şartıyla. Özek, yüksek ateş ve ciddi bir mide rahatsızlığına rağmen iki uçuşla Kolombiya'ya gitti. Medellin'e değil, Duran'ın ailesinin yaşadığı gecekondu mahallesine gitmek istedi.

Uyarıları dinlemedi. Doğrudan ev adresine gitti. Drogba ve Eto'o örneklerini verdi. "Yanlış adım atarsan kariyerin biter. Doğru adım atarsan bir yıl sonra kulübünü sen seçersin" dedi.

250 BİN EUROLUK ÖZEL UÇAK!

The Athletic yazdı: Jhon Duran ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Neler yaşanmış neler... 3

Döndüğünde Duran'ın ikna olduğunu düşünüyordu. Ama Premier League kulübünün hâlâ devrede olduğuna inanıyorlardı. Menajere İstanbul'da bir hafta tekne tahsis edildi. Duran'ı getirmek için yaklaşık 250 bin euroluk özel uçak ayarlandı. Uçakta wi-fi yoktu; başka kulüplerle iletişim kurmasın diye. Uçaktan helikoptere geçtiler, bir otelin çatısına indiler. Basından uzak tutuldu.

AYNI APARTMANDA KALDILAR...

The Athletic yazdı: Jhon Duran ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Neler yaşanmış neler... 4

Bir hafta boyunca süitte PlayStation ve Nintendo oynadı, anlaşma tamamlanmaya çalışılırken temsilcileri sürekli şehir turuna çıkarıldı. Fenerbahçe, Duran'ın dengesiz mizacını transfer öncesinde biliyordu. Yardımcı olmak için önlemler aldılar. Örneğin, Duran sportif direktör Devin Özek ile aynı apartmanda kalıyordu; Özek onunla yakından ilgileniyordu.

FENERBAHÇE'DEN AYRILIŞ, ZENİT'E GİDİŞ SÜRECİNE DAİR FLAŞ SÖZLER!

The Athletic yazdı: Jhon Duran ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Neler yaşanmış neler... 5

The Athletic, Fenerbahçe macerasının ardından Zenit’e imza atan Jhon Duran’ın dikkat çekici kariyer rotasını mercek altına aldı. Haberde, henüz 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin son üç yıl içinde beşinci kulübüne transfer olduğuna vurgu yapılırken, oyuncunun yalnızca 15 ay önce Aston Villa ile 2030’a kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı hatırlatıldı. Bu hızlı değişimin, genç futbolcunun kariyer çizgisini giderek sıra dışı bir noktaya taşıdığı yorumunda bulunuldu.

Duran’ın Zenit’e gidişi, son dönemin en şaşırtıcı hamlelerinden biri olarak nitelendirilirken, Fenerbahçe’den ayrılış sürecindeki acele de dikkat çekici bulundu. The Athletic’in ocak ayında sarı-lacivertli kulübe yakın isimlerle görüştüğü ve camiada kimsenin, Süper Kupa’daki Galatasaray zaferinden kısa süre sonra böyle bir ayrılık beklemediği aktarıldı. Kaynakların isimleri gizli tutuldu.

Haberde, Fenerbahçe cephesinden üst düzey bir yetkilinin ocak ayında Duran için yaptığı değerlendirmeye de yer verildi. Söz konusu isim, “Onu bir futbolcu olarak çok beğeniyorum. Aramızda koruyucu ve doğru bir iletişim var. Doğru yolda ilerliyor ve sezonun ikinci bölümünde çok daha iyi bir performans sergileyeceğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, ayrılığın kulüp içinde de sürpriz olarak görüldüğünü ortaya koydu.

