The Crown 5. sezon izleyiciyle 2022’de buluşacak! The Crown 6. sezon olacak mı?

Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 73. Emmy Ödülleri gecesinde drama kategorisinde tüm ödüllerin sahibi olarak törene damgasını vuran The Crown 5. sezon, izleyiciyle 2022 yılının kasım ayında buluşacak. Yeni sezonda Kraliçe Elizabeth’i Imelda Staunton canlandırırken Prenses Diana’yı ise Elizabeth Debicki canlandıracak.

Imelda Staunton’ın Kraliçe II. Elizabeth’i canlandırmak üzere oyuncu kadrosuna katıldığı açıklanırken aynı zamanda dizinin 5. sezonuyla final yapacağı da duyurulmuştu. Ancak bu haberden birkaç ay sonra dizinin yaratıcısı Peter Morgan, konuyla ilgili fikrini değiştirdi ve dizinin kraliyet ailesinin 2000’li yıllardaki faaliyetlerine odaklanacak bir altıncı sezonunun olacağı, dizinin bu sezondan sonra final yapacağı açıklanmıştı.

Morgan, yaptığı açıklamalarda 5. sezonun hikâyesini kaleme alırken olayları bütün karmaşıklığı ve zenginliğiyle ele alabilmek için en baştaki planlarına geri dönüp diziyi altı sezona uzatmaları gerektiğine karar verdiklerinden bahsetmişti.

Dizinin bahsi geçen 6. sezonu, hikâyesini 2000’li yılların başlarıyla sınırlandıracağı için ne yazık ki Prens Harry ve Meghan Markle konusundaki beklentileri karşılayamayacak. 5. sezonun oyuncu kadrosunda ise Elizabeth Debicki ve Imelda Staunton’a Jonathan Pryce, Lesley Manville, Jonny Lee Miller, Dominic West, Olivia Williams gibi isimler eşlik edecek.

