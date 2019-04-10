The Crown dizisinde Prenses Diana’yı oynayacak isim Emma Corrin oldu

Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşklar ve önemli olayların anlatıldığı Netflix'in sevilen dizisi The Crown'da Prenses Diana’yı canlandıracak oyuncu seçildi.

Dizide Lady Diana Spencer rolünü Emma Corrin canlandıracak. Corrin, yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin dördüncü sezonundan itibaren seyirci karşısına çıkacak.

Diziyi ilk sezonundan itibaren takip ettiğini söyleyen Corrin, “Diziye katılmak çok heyecan ve gurur verici” dedi.

Corrin ayrıca, “İnanılmaz yetenekli oyuncu ailesine katılmak gerçek üstü bir şey. Prenses Diana bir ikon ve onun dünyaya bıraktığı izler çok derin ve ilham verici” ifadesini kullandı.

Emmy ödüllü dizide Prens Diana rolü için ilanlar çıkılmıştı. İlanlarda genç ve yeteneğiyle baş döndüren bir aktrisin arandığı ifadesine yer verilmişti.

Aranan oyuncunun hem komedi oynayabilmesi hem de umutsuzluğun ve yalnızlığın duygusunu sonuna kadar geçirebilmesi bekleniyordu.

The Crown dizisinin üçüncü sezonu bu yıl içinde yayına girecek. Kraliçe Elizabeth rolünü Claire Foy’dan Olivia Colman’ın teslim aldığı dizide Matt Smith’in oynadığı Prens Phillip rolünü Tobias Menzies devraldı.





