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The Lion King filminden yeni teaser yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 25.02.2019 08:30 | Son Güncelleme

Aslan Kral’ın (The Lion King) live-action uyarlamasından 91. Oscar Ödül Töreni’ne özel yeni bir teaser görücüye çıktı.

The Lion King filminden yeni teaser yayınlandı

Disney’in klasik animasyonu The Lion King (Aslan Kral) bir kez daha beyazperdede. CGI tekniği kullanılarak live action teknolojisi ile çekilen filmin yönetmen koltuğunda Iron Man filmlerinin yönetmeni Jon Favreau oturuyor. 91. Oscar Ödül Töreni’nde yayımlanan 1 dakikalık kısa teaserda sevimli genç aslan Simba’yı görüyoruz.

Amcasının ihanetine uğramasıyla ilgili gerçekleri öğrenmesinin ardından Pride Rock’taki hakkını geri almak için dönen Simba’nın hikâyesini anlatacak filmin seslendirme kadrosunda Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key, Beyoncé, Billy Eichner, John Oliver, Eric André ve 1994 yapımı orijinal filmde olduğu gibi Mufasa’yı seslendirecek James Earl Jones gibi isimler yer alıyor.

Aslan Kral (The Lion King), tüm dünyayla aynı anda 19 Temmuz 2019‘da vizyona girecek.

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