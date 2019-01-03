TREND

The Punisher geri dönüyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Netflix – Marvel işbirliğinin en sevilen örneklerinden The Punisher, ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Fenomen dizi The Walking Dead ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Jon Bernthal’in başrolünü üstlendiği Netflix’in sevilen dizisi The Punisher’ın ikinci sezonundan ilk tanıtım gün yüzüne çıktı.

The-Punisher (1)

30 saniyelik tanıtımda Jon Bernthal’ın canlandırdığı Frank Castle karakterinin, birinci sezonun sonunda aldığı özür mektubunu yakarken görülüyor.

Fragmanda, The Punisher’ın ikinci sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi verilmiyor. Ancak Netflix, dizinin “yakında” başlayacağını duyuruyor.


PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
Mutlaka izleyin! İşte en popüler yabancı dizilerin listesi...Mutlaka izleyin! İşte en popüler yabancı dizilerin listesi...
Oscar'da muhtemelen göreceğimiz kitap uyarlaması filmlerOscar'da muhtemelen göreceğimiz kitap uyarlaması filmler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
The Punisher Netflix Marvel Jon Bernthal Frank Castle

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncunun biletine ikramiye vurdu!

Ünlü oyuncunun biletine ikramiye vurdu!

Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

Yasak aşk cinayetinde ilk duruşma! 'Karşısında durup pantolonunu...'

200 yıldır hayat kurtarıyor: Bu evlerde hiç görülmedi

200 yıldır hayat kurtarıyor: Bu evlerde hiç görülmedi

Hadise'den takipçilerine skandal el hareketi!

Hadise'den takipçilerine skandal el hareketi!

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Hakan: Muhafız yabancılardan nasıl tepki aldı?

Hakan: Muhafız yabancılardan nasıl tepki aldı?

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Kim bu gizemli sarışın

Kim bu gizemli sarışın

Müslüm’ü kaç kişi izledi?

Müslüm’ü kaç kişi izledi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Video oyunlarının kötü çocuğu Ralph geri dönüyor!

Video oyunlarının kötü çocuğu Ralph geri dönüyor!

Peaky Blinders’a ilk bakış

Peaky Blinders’a ilk bakış

İşte en popüler 50 yabancı dizi

Mutlaka izleyin! İşte en popüler yabancı dizilerin listesi...

Oscar ödüllerinde muhtemelen göreceğimiz kitap uyarlaması filmler

Oscar'da muhtemelen göreceğimiz kitap uyarlaması filmler

Sinema sektörü krizine bakanlık el attı

Sinema sektörü krizine bakanlık el attı

Genç model müjdeli haberi verdi

Genç model müjdeli haberi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.