The Punisher geri dönüyor

Fenomen dizi The Walking Dead ile hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Jon Bernthal’in başrolünü üstlendiği Netflix’in sevilen dizisi The Punisher’ın ikinci sezonundan ilk tanıtım gün yüzüne çıktı.

30 saniyelik tanıtımda Jon Bernthal’ın canlandırdığı Frank Castle karakterinin, birinci sezonun sonunda aldığı özür mektubunu yakarken görülüyor.

Fragmanda, The Punisher’ın ikinci sezon bölümlerinin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi verilmiyor. Ancak Netflix, dizinin “yakında” başlayacağını duyuruyor.



