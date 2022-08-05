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The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir, uyarlama mı?

05.08.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Sandman dizisi bugün Netflix'te yayınlandı. Vatandaşlar tarafından merak konusu olan dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Netflix'in en pahalı yapımlarından biri olan dizde Tom Sturridge oynuyor. Peki The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir, uyarlama mı? Detaylar haberimizde...

The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir, uyarlama mı?

The Sandman dizinin konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün 10 bölümü ile Netflix izleyicisi ile buluşan dizinin detayları merak konusu oldu. Peki The Sandman konusu nedir? Netflix'in en pahalı dizisi Sandman The Sandman oyuncuları kimlerdir, uyarlama mı? Tom Sturridge'in oynadığı dizinin konusu ve oyuncuları...

THE SANDMAN KONUSU NEDİR?

The Sandman dizisi, Sandman idimli Düşler Kralı'nın hikayesini işliyor.

The Sandman, Neil Gaiman'ın yazdığı DC Comics tarafından yayınlanan 1989–1996 çizgi romanına dayanan bir Amerikan fantezi drama televizyon dizisidir.

THE SANDMAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

The Sandman dizisinin oyuncuları:

Tom Sturridge,

Gwendoline Christie,

Vivienne Acheampong,

Boyd Holbrook,

Charles Dance,

Asim Chaudhry,

Sanjeev Bhaskar

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Anahtar Kelimeler:
Netflix the sandman
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