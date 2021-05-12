YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. The Telegraph Gazetesi, Bodrum Loft'u "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterdi

The Telegraph Gazetesi, Bodrum Loft'u "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterdi

12.05.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Telegraph Gazetesi, Bodrum Loft'u "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterdi

İSTANBUL (AA) - Bodrum Loft, İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Telegraph tarafından "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" arasında gösterildi.

Bodrum Loft'tan yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu'na komşu bölgede yer alan ve açıldığı geçen yıldan bu yana Bodrum'un vazgeçilmezleri arasına giren Bodrum Loft, Avrupa'nın en yeni 25 oteli arasındaki yerini aldı.

The Telegraph'ın "Avrupa'nın En Yeni 25 Oteli" listesinde İtalya, İspanya, Fransa otelleri başı çekerken, Türkiye'den sadece Bodrum Loft yer aldı.

The Telegraph'ın yazısında , "Yamaç üzerinde geleneksel bir Ege balıkçı köyü gibi konumlandırılmış Bodrum Loft'ta dış mekan yaşam alanları deniz meltemlerinin içeri girmesine izin veriyor. Öte yandan, binaların yapım malzemesi manzarayla uyumlu bir şekilde rüstik bir incelikle kullanılmış. Tamamı villalardan oluşan Bodrum Loft, bu mayıs Türkiye kıyısından önemli bir sıçrama yapacak." ifadeleri kullanıldı.

- 2021 sezonu yeniliklerle mayıs ayında açılıyor

Akfen İnşaat'ın yaptığı, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın projelendirdiği ve Akfen Turizm'in işlettiği Bodrum Loft'ta 2021 yaz sezonu mayıs ayı ile birlikte açılıyor. Bodrum Loft, yeni sezonda tatilcileri yeni sürprizlerle ağırlayacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri nedeniyle tüm çalışanları aşılanan ve maske-mesafe ve temizlik standartları üst seviyede belirlenen Bodrum Loft'ta, sosyal izolasyona imkan veren bağımsız ve mutfakları da içerisinde yer alan otel villaları, kısa ve sezonluk kiralama seçenekleri ile sunuluyor.

- Bodrum Loft, konuklarını 3 farklı restoranda ağırlayacak

Şef Yılmaz Öztürk'ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu ve geçen yıl büyük ilgi gören Loftelia Restaurant'ta atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlara, açık ateş ve taş fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik edecek.

İstanbul'un ünlü restoranları Papermoon ile Sunset de bu yaz müdavimlerini Bodrum Loft'ta ağırlarken, Vakko Patisserie ise konukların tatillerine tat katacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
İhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulamasıİhtiyaç sahibi aileler için ‘zimem defteri’ uygulaması

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:58
Sabah
05:42
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:56

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Süper Lig'in 41. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, İstanbul'a geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Adana Demirspor, 5. kez Süper Lig vizesi aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.