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The Undoing dizisinin cesur yıldızı Matilda De Angelis: 'Benim de kusurlarım var'

21.12.2020 07:27 | Son Güncelleme:
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The Undoing dizisinin cesur yıldızı Matilda De Angelis: 'Benim de kusurlarım var'

The Undoing dizisi ile adını dünyaya duyuran genç oyuncu Matilda De Angelis, sosyal medyadan paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Angelis, "Benim de kusurlarım var ve yıllardır sivilcelerle savaşıyorum" dedi.

The Undoing dizisinde Nicole Kidman ve Hugh Grant gibi iki usta isimle başrolü paylaşan yıldızı parlayan oyuncu Matilda De Angelis, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

The Undoing dizisinde canlandırdığı Elena Alves karakteri ile adını duyuran İtalyan oyuncu Matilda De Angelis, samimi bir itirafta bulunarak yıllardır sivilce sorunu ile mücadele ettiğini açıkladı.

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25 yaşındaki oyuncu, makyajsız fotoğrafını paylaşarak "Kontrol edemediğim şeyler var ve bu yıl bize çok şey öğretti" ifadelerini kullandı.

MATİLDA DE ANGELİS: 'OLDUĞUNUZ GİBİ SEVİN'

Takipçilerine "Kendinizi olduğunuz gibi sevin" mesajını veren Matilda De Angelis, hayatta daha büyük sorunların olduğunu belirtti.

Angelis, "Benim de kusurlarım var" diyerek şu ifadeleri kullandı: Hayatımızda kabul etmemiz gereken değişiklikler var. Hayatta paradoksik şeyler olur değil mi? Yani benim için oyuncu olmak ve sivilceli yüzle çalışmak onlardan biri.

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"Hayatta daha büyük sorunlar var, farkındayım ama bu küçük gerçeği sizinle paylaşmak istedim. Belki daha güçlü hissetmek belki de kendimi daha iyi kabullenmek için... Korkularımız bizi felç edebilir veya büyük bir güç haline gelebilir, yolu seçmek bizim elimizde. Başımıza gelen tüm iyi şeyler için veya kötü şeyler için çok fazla minnet olmalıyız."

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