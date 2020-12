The Undoing’in genç oyuncusunu çıplak sahnelere Nicole Kidman ile Hugh Grant özel olarak hazırladı

Big Little Lies dizisine imza atan David E. Kelley tarafından yazılan ve Susanne Bier tarafından yönetilen mini dizide Elena Alves karakterini canlandıran 25 yaşındaki Matilda De Angelis, The Undoing’de yer alan çıplak sahnelere nasıl hazırlandığını anlattı.

THE UNDOİNG HAKKINDA

You Should Have Known romanından uyarlanan The Undoing dizisinin başrollerini Matilda De Angelis, Nicole Kidman ve Hugh Grant paylaşıyor. The Undoing, yıldız oyuncuları ve konusu dışında iddialı sevişme sahneleri ile sık sık gündeme geldi.

The Undoing, başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın hayatına odaklanıyor. Mutlu bir evlilik süren Grace’in hayatı vahşi bir kazanın ardından kocasının kaybolması ile kabusa döner. Kendisini bir anda felaketler dizisinin ortasında bulan talihsiz kadın, oğluyla birlikte yeni bir sayfa açmaya çalışır.