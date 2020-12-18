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The Undoing’in genç oyuncusunu çıplak sahnelere Nicole Kidman ile Hugh Grant özel olarak hazırladı

18.12.2020 15:25 | Son Güncelleme:
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The Undoing’in genç oyuncusunu çıplak sahnelere Nicole Kidman ile Hugh Grant özel olarak hazırladı

Yılın son sürprizlerinden biri olan The Undoing yıldızı Matilda De Angelis, başrollerini paylaştığı yıldız isimler Nicole Kidman ve Hugh Grant'in dizideki çıplak sahnelere hazırlanmasına nasıl yardımcı olduklarından bahsetti.

Big Little Lies dizisine imza atan David E. Kelley tarafından yazılan ve Susanne Bier tarafından yönetilen mini dizide Elena Alves karakterini canlandıran 25 yaşındaki Matilda De Angelis, The Undoing’de yer alan çıplak sahnelere nasıl hazırlandığını anlattı.

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Çok konuşulan sahnelerden birinde Elena, Nicole Kidman’ın canlandırdığı Grace karakterine spor salonunda tamamen çıplak bir şekilde yaklaşıyor. Sahne başladığında çok çekingen olduğunu söyleyen genç oyuncu, 53 yaşındaki Nicole Kidman’ın kendisine bu konuda öğütler verdiğini ve 60 yaşındaki Hugh Grant’ın da kendisini rahatlattığını söyledi.

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'NİCOLE ÇOK NAZİKTİ'

Sevişme sahneleri öncesinde çok gergin olduğunu söyleyen Matilda De Angelis, Nicole Kidman’ın kendisine karşı çok nazik olduğunu söyledi.

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Nicole Kidman’ın çıplak sahnelerden önce kendisine, "seni kimse yargılamayacak. Tamamen giyinmiş olduğunu hayal et ve kendine güven" dediğini söyledi.

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Çekimler esnasında yanlarında bir sevişme koçunun bulunduğunu da söyleyen Matilda De Angelis, Hugh Grant’le olan sahnelerde biraz gerildiğini dile getirdi. Genç oyuncu Hugh Grant'ın nasıl yardım ettiği konusunda şunları söyledi: 'Bazen partnerinize güvenmeniz gerekir. Hugh, "Herhangi bir şey aşırı veya uygunsuz geliyorsa, söyle bana." dedi.

THE UNDOİNG HAKKINDA

You Should Have Known romanından uyarlanan The Undoing dizisinin başrollerini Matilda De Angelis, Nicole Kidman ve Hugh Grant paylaşıyor. The Undoing, yıldız oyuncuları ve konusu dışında iddialı sevişme sahneleri ile sık sık gündeme geldi.

The Undoing, başarılı bir terapist olan Grace Sachs’ın hayatına odaklanıyor. Mutlu bir evlilik süren Grace’in hayatı vahşi bir kazanın ardından kocasının kaybolması ile kabusa döner. Kendisini bir anda felaketler dizisinin ortasında bulan talihsiz kadın, oğluyla birlikte yeni bir sayfa açmaya çalışır.


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