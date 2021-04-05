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The Walking Dead 11. ve final sezonunun yayın tarihi belli oldu

05.04.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en popüler dizilerinden The Walking Dead'in final sezonu için yayın tarihi resmi olarak açıklandı.

The Walking Dead 11. ve final sezonunun yayın tarihi belli oldu

Geçtiğimiz aylarda dizinin yazın başlayacağı açıklanmıştı ancak dün yayınlanan 10. sezon final bölümünün ardından, 11. sezonun yayın tarihi açıklandı. Dizinin final sezonu olan 11. sezon, 22 Ağustos 2021'de başlayacak. Dizi her zaman olduğu gibi haftalık olarak yayınlanacak.

Ayrıca 24 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 8 bölüm ile başlayacağı açıklandı. Büyük bir ihtimalle ilk 8 bölümün ardından dizi ufak bir ara verecek. Dizinin final bölümü 2022'de yayınlanacak.


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