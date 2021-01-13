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Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...

13.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...

Şu sıralar kafamızı çevirdiğimiz yerde gördüğümüz Engin Günaydın, hafızalara Avrupa Yakası’nın Burhan Altıntop’u olarak kazınmış olsa da birbirinden başarılı projelerle izleyicilerin karşısına çıktı. Başarılı oyuncu Burhan Altıntop’un sakladığı gerçekse öğrenenleri çok şaşırttı.

Engin Günaydın hayranları şu sıralar aktörü hem Netflix’teki Azizler filminden hem de GAİN’deki 10 Bin Adım dizisinde izliyor. Gülse Birsel imzalı Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan Engin Günaydın’ın olduğu videolar internette izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Engin Günaydın, Avrupa Yakası ile hafızalara kazınmış olsa Bir Demet Tiyatro’dan Muhteşem Yüzyıl’a onlarca farklı projede boy gösterdi. Başarılı oyuncu Engin Günaydın’ın yakın zamana kadar herkesten sakladığı gerçek öğrenenleri çok şaşırttı.

Bir Demet Tiyatro Zabıta İrfan

Bir Demet Tiyatro’da Zabıta İrfan, Vavien filminde canlandırdığı Celal karakteri, Zeki Demirkubuz'un filmi Yeraltı'da canlandırdığı Muharrem karakteri ile her projesinde oyunculuğunu bir kez daha izleyicilere kanıtladı.

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Avrupa Yakası’ndaki Burhan Altıntop karakteriyle tozu dumanına katan Engin Günaydın, kısa bir süre sonra Üsküdar’a Giderken ve peşinden yine çok izlenen bir dizi olan Muhteşem Yüzyıl’da boy gösterdi. Engin Günaydın, Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra tekrarları bile izlenmeye devam eden Galip Derviş dizisinde başrolü üstlendi. Engin Günaydın, 6 yıl aradan sonra bir dizide 4 yıl aradan sonra ise bir filmde rol aldı. Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar’la oynadığı '10 Bin Adım' ve Haluk Bilginer’le başrolünü paylaştığı 'Azizler' filmiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

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ENGİN GÜNAYDIN’IN SAKLADIĞI GERÇEK

Başarılı performansları ile hafızalarda yer edinen Engin Günaydın, oyunculuk yapmaktan pek hoşlanmadığını bu mesleği sevdiğini anlamasının zaman aldığını söyledi. Günaydın, sorumluluğu daha az olduğu için yazarlığı tercih ediyormuş. '100 kişilik bir ekip seni beklemiyor. ‘Bugün yazmak istemiyorum’ deyince yazmıyorsun. Bu müthiş bir konfordu' diyen Günaydın, yaşı ilerledikçe oyunculuğu daha çok sevmeye başlamış.

ENGİN GÜNAYDIN FİLMLERİ

(2021): Azizler – Aziz
(2017): Aile Arasında – Fikret
(2017): Nerelerdesiniz - Numan
(2015): İçimdeki Ses - Selim
(2012): Yeraltı - Muharrem
(2009): Vavien - Celal
(2005): Takva - Erol
(2004): Gora - Dergi Editörü
(2004): Yazı Tura - Sencer
(2001): Yazgı (film, 2001) - Necati

ENGİN GÜNAYDIN DİZİLERİ

(2020): On Bin Adım
(2013 - 2014): Galip Derviş - Galip
(2011): Muhteşem Yüzyıl - Gül Ağa
(2011): Üsküdar'a Giderken - Muhtar
(2005 - 2009): Avrupa Yakası - Burhan Altıntop
(2004): Size Baba Diyebilir Miyim? - Mahir
(2003): Hadi Uç Bakalım - Senayi
(2003): Alacakaranlık
(2002): Zor Baba - Bilal
(2001): Aşkım Aşkım - Tarık Usta
(2000): Güneş Yanıkları - Sacit
(1997): Bir Demet Tiyatro - Zabıta İrfan

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