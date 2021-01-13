Engin Günaydın’ın sakladığı gerçek ortaya çıktı! Meğer Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop'u...

Engin Günaydın hayranları şu sıralar aktörü hem Netflix’teki Azizler filminden hem de GAİN’deki 10 Bin Adım dizisinde izliyor. Gülse Birsel imzalı Avrupa Yakası dizisindeki Burhan Altıntop karakteriyle hafızalara kazınan Engin Günaydın’ın olduğu videolar internette izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Engin Günaydın, Avrupa Yakası ile hafızalara kazınmış olsa Bir Demet Tiyatro’dan Muhteşem Yüzyıl’a onlarca farklı projede boy gösterdi. Başarılı oyuncu Engin Günaydın’ın yakın zamana kadar herkesten sakladığı gerçek öğrenenleri çok şaşırttı.

Bir Demet Tiyatro’da Zabıta İrfan, Vavien filminde canlandırdığı Celal karakteri, Zeki Demirkubuz'un filmi Yeraltı'da canlandırdığı Muharrem karakteri ile her projesinde oyunculuğunu bir kez daha izleyicilere kanıtladı.

Avrupa Yakası’ndaki Burhan Altıntop karakteriyle tozu dumanına katan Engin Günaydın, kısa bir süre sonra Üsküdar’a Giderken ve peşinden yine çok izlenen bir dizi olan Muhteşem Yüzyıl’da boy gösterdi. Engin Günaydın, Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra tekrarları bile izlenmeye devam eden Galip Derviş dizisinde başrolü üstlendi. Engin Günaydın, 6 yıl aradan sonra bir dizide 4 yıl aradan sonra ise bir filmde rol aldı. Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar’la oynadığı '10 Bin Adım' ve Haluk Bilginer’le başrolünü paylaştığı 'Azizler' filmiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak Avrupa Yakası'nın Burhan'ı Engin Günaydın hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.